Pogoda na weekend dla Kłodzka. Piątek - niedziela (26.06 - 28.06) w Kłodzku. Sprawdź prognozę pogody na weekend

Pogoda na weekend w Kłodzku jest szczególnie ważna dla osób, które planują jakieś wydarzenia w piątek, sobotę lub w niedzielę. Meteorolodzy sprawdzili, jaka będzie pogoda w weekend 26.06 - 28.06 w Kłodzku. Okazuje się, że możemy spodziewać się temperatur od 15°C do 25°C. W piątek na termometrach możemy zobaczyć 22°C, w sobotę 25°C. Weekend pożegnamy z maksymalną temperaturą 25°C w niedzielę. Prognozy pogody na weekend dla Kłodzka aktualizujemy na bieżąco. Pamiętaj jednak, że długoterminowe prognozy pogody na weekend mogą się zmieniać, dlatego planując weekend, sprawdzaj codziennie aktualną prognozę pogody na weekend 26.06 - 28.06 dla Kłodzka.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Pogoda na weekend w Kłodzku: piątek, 26.06.2020 Spodziewana temperatura w piątek w Kłodzku to 22°C. W nocy temperatura może spaść do 15°C.

ZOBACZ KONIECZNIE Tego powinni uczyć w szkołach! 10 zasad jak uniknąć pułapki

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wyniesie 90%. Opady deszczu mogą wynosić ok. 9 mm. Mogą wystąpić burze. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Kłodzka w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie południowo-wschodni. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Te produkty mogą Cię zainteresować: gam Kostium Sarenka XS Producent: None

Cena: 69 zł.

zł. Zobacz oferty gam Kostium Smerfetka XS 98/104cm Producent: None

Ceny: od 49 do 55 zł .

. Zobacz oferty

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na weekend w Kłodzku w piątek:

burze z piorunami. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na weekend dla Kłodzka Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 26.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 22°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 90%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.6 Pogoda na weekend w Kłodzku: sobota, 27.06.2020 W sobotę odczujemy nieznaczne ocieplenie. W ciągu dnia temperatura w Kłodzku może wynieść 25°C.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 20 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Kłodzka wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością do 15 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 17°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na weekend w Kłodzku w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 16 do 18 °C. Prognoza pogody na weekend dla Kłodzka Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 27.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 25°C.

Temperatura w nocy: 17°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 7.0 Te produkty mogą Cię zainteresować:

ZOBACZ KONIECZNIE Tego NIE MOŻESZ robić w samochodzie, bo dostaniesz mandat

Według pogody na weekend w Kłodzku w niedzielę będzie taka sama temperatura jak w sobotę. W nocy temperatura może spaść do 15°C. Pogoda na weekend w Kłodzku w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na weekend dla Kłodzka. Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 28.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 25°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo deszczu: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 7.0

Powodzie i podtopienia w Polsce. Poszkodowani dostaną zasiłek?