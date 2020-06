Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież elektronarzędzi

Praca policjantów z Wydziału Kryminalnego z Nowej Rudy nad sprawą kradzieży, doprowadziła do zatrzymania 28-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego podejrzanego o popełnienie przestępstw na szkodę jednego ze sklepów w Nowej Rudzie.

-Do kradzieży doszło w okresie od 20 maja do 10 czerwca br. w jednym ze sklepów w Nowej Rudzie. Mężczyzna wykorzystując nieuwagę sprzedawcy, kradł elektronarzędzia, które następnie sprzedawał napotkanym osobom. Jak się okazało, dopuścił się on czterech kradzieży, powodując straty w wysokości 3700 złotych - mówi podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Zatrzymany przyznał się do popełnionych przestępstw i usłyszał zarzuty kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Jednak teraz dla 28-latka może zostać podwyższona nawet o połowę, ponieważ dopuścił się przestępstw w warunkach recydywy. Podejrzany za swoje czyny odpowie przed sądem.