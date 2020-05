Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież i odzyskali rower

Jak ustalili policjanci z Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju do kradzieży roweru doszło w poniedziałek o godz.17.30. Rower stał się łatwym łupem złodzieja, ponieważ jego użytkownik, pozostawił go przy wejściu do kawiarni i nie zabezpieczył w żaden sposób swojego pojazdu.

-Policjanci z zespołu prewencji bardzo szybko ustali, kto jest sprawcą tego przestępstwa i zaraz po zgłoszeniu kradzieży zatrzymali 23-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego. Policjanci odzyskali również jednoślad, a podejrzewany został zatrzymany w policyjnym areszcie. Rower trafił z powrotem do właściciela, a 23-latek usłyszy zarzut kradzieży. Okazało się, że mężczyzna był już w przeszłości karany za podobne przestępstwo. Grozi mu teraz kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Policjanci apelują do właścicieli rowerów o należyte zabezpieczenie swojego mienia. Każdorazowo zabezpieczajmy swój rower, mocując go do stałych elementów, np. przed sklepem, kawiarnią lub domem. Nie pozostawiajmy rowerów. Przypominamy, że złodziej najczęściej wykorzystuje pozostawienie roweru bez zabezpieczenia na klatce schodowej. Uczulmy też nasze dzieci, aby nie pozostawiały swoich rowerów niezabezpieczonych lub bez nadzoru.