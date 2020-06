Policjanci zatrzymali sprawcę fałszywego alarmu bombowego

-Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie powiatu kłodzkiego. Około godziny 20.30 na telefon alarmowy 996 zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że w jednym z mieszkań na terenie powiatu został podłożony ładunek wybuchowy. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze ustalili, z jakiego telefonu dzwonił zgłaszający. Bezzwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który przyznał się, że jest sprawcą fałszywego alarmu bombowego. Po przebadaniu alkomatem mieszkańca powiatu kłodzkiego okazało się, że jest on nietrzeźwy i ma 1,6 promila alkoholu w organizmie. We wskazanym przez 26-latka mieszkaniu funkcjonariusze nie ujawnili żadnego ładunku wybuchowego - mówi podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Policjanci ustalili, że podejrzany od lutego kilkakrotnie telefonicznie przekazywał nieprawdziwe informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych w mieszkaniu, które zajmował. Mężczyzna pytany o motywy swojego zachowania, nie potrafił podać powodu. Usłyszał już zarzuty z art. 244 a kodeksu karnego. W piątek Sąd Rejonowy w Kłodzku wobec podejrzanego zastosował areszt tymczasowy na 3 miesiące. W więzieniu może spędzić nawet 8 lat.

Przypominamy, że wszelkie przypadki zgłaszania fałszywych informacji o podłożonych ładunkach wybuchowych są surowo karane. Pamiętajmy, że każde tego rodzaju zgłoszenie powoduje zaangażowanie wielu służb, które w tym czasie nie mogą nieść pomocy osobom, które naprawdę jej potrzebują.