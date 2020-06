Policjanci zlikwidowali plantację marihuany

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, zatrzymali mężczyzn podejrzanych o prowadzenie uprawy konopi indyjskich i posiadanie znacznej ilości narkotyków. Policjanci zabezpieczyli 73 krzewy konopi indyjskich, profesjonalny sprzęt do uprawy i blisko 3 tys. porcji handlowych gotowej marihuany. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.