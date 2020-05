Policjant po służbie zatrzymał mężczyznę, który potrącił kobietę i odjechał

Jak się okazało, kierujący poruszał się niesprawnym motocyklem i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz za swoje czyny odpowie karnie.

-We wtorek około 19.50 w Międzylesiu kierujący motocyklem potrącił przechodzącą przez ulicę kobietę i odjechał z miejsca zdarzenia. Będący po służbie st. sierż. Dariusz Dmowski z okna swojego mieszkania zauważył całe zdarzenie. Natychmiast wybiegł z mieszkania i ruszył w pościg za kierującym. Ponieważ motocyklista prowadził już uszkodzony pojazd, policjant szybko dogonił go i na sąsiedniej ulicy zatrzymał 22-latka. Następnie przekazał zatrzymanego policjantom, którzy zostali wezwani na miejsce zdarzenia. Kobieta z obrażeniami ciała została przez pogotowie ratunkowe zabrana do szpitala - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Mundurowi ustalili, że kierujący poruszał się motocyklem niesprawnym technicznie, bez ubezpieczenia, z tablicami rejestracyjnymi z innego pojazdu.