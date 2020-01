Policyjny pościg zakończony w rowie

W sobotę około godziny 21 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego marki Audi. Uciekający przed policją kierowca, stracił panowanie nad samochodem i wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło w Dębowinie (gm. Bardo), choć sam pościg miał rozpocząć się jeszcze w Kłodzku. Następie uciekający skierował się na DK8 w kierunku Wrocławia. To właśnie tam zakończył swoją jazdę.

