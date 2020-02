Pomiar jakości powietrza w Bystrzycy Kłodzkiej

Pył zawieszony PM 2,5 to tak naprawdę bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Długotrwałe narażenie na jego działanie skutkuje skróceniem średniej długości życia. Jego norma dobowa w powietrzu to 25um/m3.