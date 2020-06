Poznaj Czechy: radioaktywne uzdrowisko i Maria Skłodowska-Curie

Miasto Jáchymov ze względu na swoje położeniu stanowi bramę do zachodniej części Rudaw (Krušné hory). W 1516 roku pierwotna osada zmieniła się w górnicze miasteczko, które dzięki odkryciu bogatych złóż srebra i biciu dobrej jakości monet (talarów) w miejscowej mennicy szybko się rozwijało. W okresie największego rozkwitu było nawet drugim po Pradze największym czeskim miastem i jednym z ważnych ośrodków europejskich.

Po zakończeniu wydobycia złóż metali wraz z odkryciem uranu pod koniec XIX wieku ponownie przychodzi ożywienie gospodarcze. Rozpoczęto wydobycie smółki uranowej w kopalni Svornost, która jest najstarszą kopalnią uranu na świecie. Smółkę uranową wykorzystywała w swoich badaniach również Maria Curie-Skłodowska, która przyczyniła się do dalszego rozwoju miasta.

Odkrycie uranu przyciągnęło do Jáchymova wielu naukowców i lekarzy zajmujących się leczniczymi i biologicznymi działaniami promieniowania radioaktywnego. Dzięki temu już w 1906 roku otwarto tam pierwsze na świecie radioaktywne uzdrowisko. Do dnia dzisiejszego to jedyne uzdrowisko, gdzie leczy się wszystkie schorzenia aparatu ruchu: stany zapalne i zwyrodnieniowe, stany pourazowe i po zabiegach ortopedycznych, choroby metaboliczne, osteoporozę czy chorobę Bechterewa.