Poznaliśmy Mistrzów Pięknego Czytania 2020 [ZDJĘCIA]

Wisława Szymborska mówiła, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Z tych właśnie względów Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich, zorganizowała trzecią edycję konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania – Jaś i Małgosia”.

Do przesłuchań w bibliotece w Szalejowie Górnym przystąpiły 64 osoby z siedmiu szkół podstawowych z terenu gminy Kłodzko, czyli z Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowic Kłodzkich, Kłodzka, Szalejowa Górnego, Wojborza, Krosnowic i Żelazna.

Wyróżnienie trafiło do Alicji Chochorowskiej ze Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej za „Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej.

Wyróżnienie zdobyła Aleksandra Pączka ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku za „Ala Makota” Małgorzaty Budzyńskiej

Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni nie tylko gromkimi brawami, ale również dyplomami i pięknymi nagrodami według wyboru, ufundowanymi przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko.

-Ocenie jury podlegały płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja, interpretacja czytanego tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Poziom czytań bardzo dobry, dlatego też o zwycięstwie decydowały detale. Po raz pierwszy pojawiły się również czytania fragmentów z książek Agnieszki Urbańskiej, co bardzo cieszy Organizatorów i samą autorkę. Wysłuchaliśmy sporo fragmentów z książek, które dość mocno odbiegały od wieku uczestników konkursu, co świadczy o dużej dojrzałości czytelnika. Dziękujemy opiekunom za przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu. Czytajcie jak najwięcej, ćwiczcie swoją technikę, a będziecie jeszcze lepsi – podsumowuje Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki oraz prowadząca wydarzenie.