Pozostałość II wojny światowej w lesie. Znaleziono pocisk artyleryjski

Na tego rodzaju znalezisko przypadkowo natrafił mężczyzna, który w pobliżu lasu, zauważył przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. O tym fakcie został powiadomiony Oficer Dyżurny Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, który skierował na miejsce patrol policji. Mundurowi ustalili, że rzeczywiście jest to pocisk artyleryjski. Funkcjonariusze do czasu przyjazdu patrolu saperskiego zabezpieczają niebezpieczne znalezisko. Następnie saperzy zabiorą pocisk do neutralizacji na wyznaczonym poligonie.

- Pamiętajmy, że znalezisk przypominających niewybuchy nie wolno dotykać, ani przenosić czy rozbrajać. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Jeśli jest to możliwe, do czasu przyjazdu policji takie miejsce należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.