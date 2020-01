Pracowity weekend funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

W czasie przeprowadzanych przez funkcjonariuszy kontroli legalności pobytu wykryto nieprawidłowości w pobycie 18 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Uzbekistanu, 2 obywateli Gruzji oraz u 1 obywatela Chin, Pakistanu, Nepalu, Maroka, a także Bośni i Hercegowiny. Cudzoziemcy zostali zobowiązani do powrotu do kraju pochodzenia, nałożono na nich mandaty karne lub pouczeni o nakazie opuszczenie terytorium naszego kraju i udania się do krajów, które wydały im zezwolenia na pobyt.

Ponadto funkcjonariusze ujawnili 5 obywateli Polski, którzy byli poszukiwani przez polski wymiar sprawiedliwości.