Pracujący w Czechach chcą zniesienia kwarantanny

- Chcielibyśmy wrócić do normalnego życia, na ile jest to możliwe. Czeskie firmy zaczynają powoli ruszać. Dłuższe przestoje pracowników z czasem mogą doprowadzić do utraty pracy. Cześć ludzi już ją straciła. W najgorszej sytuacji są ludzie z agentur - mówi Alicja Ciężkowska, organizatorka protestu.

Niektórzy pracodawcy proponują pracownikom miejsca w hotelach, żeby ci nie musieli wracać do Polski i poddawać się kwarantannie. Nie wszyscy jednak taką propozycję dostają. Wiele osób ma w Polsce rodziny, których nie chce opuszczać na dłuższy czas.

Oprócz tego problemem jest także codzienne życie, jak chociażby wypłaty pieniędzy z bankomatu. Trzeba wiedzieć, że wszyscy pracujący w Czechach wypłaty dostają na swoje konta bankowe w czeskim banku. Wybranie ich w Polsce wiąże się z zapłatą prowizji, często bardzo wysoką.

-Jesteśmy w Unii Europejskiej. Wcześniej bez problemu mogliśmy przekraczać granicę. Z dnia na dzień zostaliśmy odcięci od tego życia. Dużą liczbą ludzi dojeżdża do Nachoda do lekarzy, aptek. Są kobiety w ciąży i na macierzyńskim. Nie wspomnę już o urzędach i kombinowaniem z wypłatą...nawet do bankomatu nie możemy pojechać normalnie - mówi Alicja Ciężkowska.

Na Facebooku powstała grupa "Transgraniczni Kudowa Zdrój", gdzie użytkownicy wymieniają się informacjami i pomysłami. Jednym z nich jest propozycja otwarcia przejścia granicznego w Boboszowie dla pracowników, którzy dojeżdżają do Czech z okolic Międzylesia. Jedynym czynnym przejściem obecnie jest Kudowa Słone, przez co mieszkańcy tamtych okolic muszą przekraczać granicę więcej niż 50 kilometrów od miejsca zamieszkania. W tym przypadku ich droga do pracy wynosić będzie ponad 150 kilometrów.