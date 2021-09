Prasówka Kłodzko 10.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kłodzku nie minęło Cię nic ważnego

W piątek 10 września przy bramie głównej Twierdzy Kłodzko zauważono oszustów, którzy usiłowali sprzedawać fałszywe bilety uprawniające do wejścia na teren Twierdzy. O zaistniałej sytuacji została powiadomiono policję, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Wystosowano również apel do turystów.

Policjanci kryminalni z Nowej Rudy zatrzymali trzech mężczyzn, którzy okradli swojego znajomego. Najpierw z nim spożywali alkohol, a następnie wykorzystując okazje, ukradli mu samochód i kartę bankomatową. Za to przestępstwo odpowiedzą karnie, grozi im kata do 10 lat pozbawienia wolności.

To już pewne! W Dusznikach-Zdroju powstanie pierwszy na Dolnym Śląsku Centralny Ośrodek Sportu. To właśnie w naszym powiecie olimpijskie przygotowania będą prowadzić zawodnicy przede wszystkim sportów zimowych.

Często obserwujemy fotki z grzybobrania na Instagramie czy Facebooku. Znajomi chwalą się swoimi leśnymi zdobyczami. Chciałoby nam się pójść do lasu na grzyby, jagody, jeżyny, maliny czy inne dobra. Ciągle jednak brakuje nam czasu, jesteśmy zbyt zmęczeni po pracy, albo kiedy już pójdziemy mamy wrażenie, że grzyby przed nami pouciekały albo ktoś je już wyzbierał. A co gdyby las przyszedł ze swoimi dobrami do nas?

Prokurator Maciej W., który został sfotografowany, jak nago spaceruje po Świdnicy, będzie miał duże kłopoty. Prokuratura krajowa nie przesądza jednak jego losów. Mężczyzna karierę zaczynał 11 lat temu w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu, obecnie pracuje w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy.