Prasówka Kłodzko 12.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kłodzku nie minęło Cię nic ważnego

Tuż po godzinie 16 na drodze krajowej nr 8 pomiędzy Bardem a Kłodzkiem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło niedaleko restauracji "Missoni". Poszkodowanych jest aż siedem osób, w tym trója dzieci. Do pomocy zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.