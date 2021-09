Prasówka Kłodzko 14.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kłodzku nie minęło Cię nic ważnego

Jak co roku Nowa Ruda z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Centrum Turystyczno - Sportowym przygotowują koncertową niespodziankę dla mieszkańców na zakończenie lata. Wyjątek stanowił rok 2020 w którym, ze względu na panującą pandemię odwołano koncert Margaret. Co się odwlecze... Margaret wystąpiła w tym roku a tuż przed nią grał i śpiewał zespół Flow Up. Zobaczcie dużą galerię zdjęć!