Prasówka Kłodzko 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kłodzku nie minęło Cię nic ważnego

W świdnickim sądzie rejonowym zapadł wyrok w sprawie mężczyzny, który rok temu w Rogoźnicy (gmina Strzegom) zabił 19 maleńkich kaczek. Zrobił to w bestialski sposób. Kaczki wyjmował z klatki rzucał pojedyńczo na ziemię i rozdeptywał. 33-letni Tomasz Ś. ma za to spędzić w wiezieniu rok! To surowy wyrok, zgodny z oczekiwaniem prokuratury.

Uważajcie, bo dziś na terenie całego Dolnego Śląska mogą wystąpić burze z gradem, a towarzyszyć im będzie silny wiatr.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Tomasz Komenda, niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgosi z Miłoszyc pod Wrocławiem, spędził za kratami 18 lat. Dziś wiadomo, że niewinnie. Przed Sądem Okręgowym w Opolu toczy się postępowanie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszny wyrok. Jak Tomasz Komenda ułożył sobie życie na wolności? Jak radzi sobie z traumą po pobycie w więzieniu. Gdzie poznał swoją dziewczynę? Zobaczcie reportaż UWAGA TVN.