Prasówka Kłodzko 22.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kłodzku nie minęło Cię nic ważnego

Dolnośląskie łąki. Absolutnie piękne, powalające, zachwycające. Z bogactwem kwiatów i traw położone najczęściej w sąsiedztwie lasów. Zapierają dech. Znajdziecie tu ciszę i spokój. Stanowią idealny obiekt do fotografowania, albo zachwycające tło do Waszych zdjęć. Zobaczcie gdzie są, może się wybierzecie, a zdjęcia oprawicie i ozdobicie nimi dom. A są tuż, tuż niedaleko, w okolicach Wałbrzycha, Świdnicy, Legnicy, Wrocławia, jeleniej Góry czy Głogowa.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kłodzku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dolnoślązacy bardzo dobrze pamiętają upalne, lipcowe lato 1997 roku. Wylały rzeki, woda wdarła się do domów... Powódź Tysiąclecia. Wielu ludzi straciło dorobek życia, były ofiary śmiertelne. Zobaczcie zdjęcia fotoreporterów "Gazety Wrocławskiej" - Piotra Krzyżanowskiego, Andrzeja Łuca, Mariusza Czułczyńskiego i Wojtka Wilczyńskiego - z tamtego okresu.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, zatrzymali mężczyzn podejrzanych o prowadzenie uprawy konopi indyjskich i posiadanie znacznej ilości narkotyków. Policjanci zabezpieczyli 73 krzewy konopi indyjskich, profesjonalny sprzęt do uprawy i blisko 3 tys. porcji handlowych gotowej marihuany. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wolontariusze Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt interweniowali w niewielkiej miejscowości pod Świdnicą, gdzie ratowali dwa zaniedbane kundelki.

Do niezwykle groźnego zdarzenia doszło dzisiaj, o godzinie 14.30 w Nowej Rudzie. Podczas rajdu samochodowego Tarmac Master, jeden z samochodów wypadł z trasy i wjechał w grupkę kibiców. W wyniku zdarzenia trzy osoby trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.