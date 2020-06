Prasówka Kłodzko 3.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kłodzku nie minęło Cię nic ważnego

Od wybuchu pandemii weszły w życie trzy tarcze antykryzysowe, a w Sejmie toczą się prace nad kolejnymi formami wsparcia dla przedsiębiorców. Oprócz tego pomoc otrzymują osoby, które przez pandemię straciły pracę lub mają problem z utrzymaniem firmy. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafiło do osób bezrobotnych, samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców i pracodawców.

Prasówka 3.06 Kłodzko: pozostałe wydarzenia

Policjanci z Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju zatrzymali w pościgu 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do kiosku w Szczytnej. Sprawca włamał się do wnętrza pomieszczenia, skąd ukradł wyroby tytoniowe. Wczoraj śledczy przedstawili 36-latkowi zarzuty kradzieży z włamaniem. Teraz grozi mu kara pobawienia wolności nawet do 10 lat.