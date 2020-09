Prasówka Kłodzko 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kłodzku nie minęło Cię nic ważnego

Wczoraj o godz.20.50 funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej mieszkankę powiatu kłodzkiego. Od kierującej samochodem osobowym wyczuwalna była woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało w organizmie kobiety 2,7 promila alkoholu.

Zakończyły się prace remontowe na moście, w ciągu drogi powiatowej w Nowym Gierałtowie. Most został oficjalnie oddany do użytku.

Prasówka 7.09 Kłodzko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kłodzku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kolejna szokująca interwencja Insektoratu Ochrony Zwierząt. Tym razem koło Lubawki (wieś Uniemyśl), właścicielka pozwoliła na to, by jej psu kolczatka wrosła w ciało. To była jedna wielka ropiejąca i gnijąca rana...