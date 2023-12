Prasówka Kłodzko 8.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kłodzku nie minęło Cię nic ważnego

Przyciąga uwagę, pasuje na eleganckie wyjścia i do codziennych stylizacji. Srebrna spódnica to najmodniejsza propozycja na spotkania wigilijne, Boże Narodzenie i sylwestra. Plisowana, z cekinami, długa lub mini – wszystko zależy od ciebie! Zobacz, co pasuje do srebrnej spódnicy i jak ją stylizować.