Prasówka z Kłodzka 24.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Takiego kandydata na burmistrza mogą dolnośląskiej Kamiennej Górze pozazdrościć nie tylko w Polsce! Jest sympatyczny, snuje śmiałe wizje i zapowiada, że jak wygra kebab otrzyma każdy mieszkaniec. Filmowy hit tej kampanii wyborczej krąży po sieci. Zobaczcie go i wy!

W sobotę na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się bus i samochód osobowy, a trzy osoby zostały zakleszczone w jednym z pojazdów. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) interweniował na miejscu. Trasa Wrocław-Kłodzko była zablokowana w obu kierunkach.

Od piątku 22 marca do niedzieli 24 marca we wszystkich sklepach Castorama trwa akcja „Kwiaty za elektrograty". To świetna okazja na pozbycie się elektrośmieci i zyskanie darmowych sadzonek bratków. Szczegóły poniżej.