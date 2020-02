Prastara książnica – Skarb i tajemnica. Spektakl w bibliotece w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Podczas akcji widownia nie mogła usiedzieć w miejscu, bo główna bohaterka piratka Kira, która jest odkrywcą, swoim temperamentem porywa dzieci do myślenia, działania i podpowiadania. Oczywiście Kira jest piratką ze współczesnego świata, która zna Internet i wszelkie nowoczesne technologie, w tym WiFi. Czy to oznacza, że biblioteki pustoszeją? Książki papierowe encyklopedie nie są już nam potrzebne? Nic bardziej mylnego!

W drugiej scenie nasza bohaterka uświadamia sobie, że nie potrafi radzić sobie bez Internetu i telefonu komórkowego. Jest pewna, że w takiej rzeczywistości nie odnajdzie skarbu. Zaprasza do zabawy dziecko z widowni i razem idą zbadać sprawę. Na swojej drodze spotykają tygrysa, który nowoczesne technologie wyśmiewa i podpowiada, że należy skontaktować się z najmądrzejszym człowiekiem na wyspie – szamanem. Może on pomoże znaleźć WiFi.

W czwartej scenie Kira przygląda się zdobyczy i widzi na papirusie jakąś mapę, której jednak nie potrafi rozszyfrować. Pojawia się kangur, który twierdzi, że wśród mieszkańców wyspy nikt nie posiada żadnego wifi. Piratka zdaje sobie sprawę, że musi poradzić sobie bez Internetu. Jednak nie może odczytać poprawnie mapy. Kangur pomaga jej dostrzec, że na papirusie są ukryte zadania. Wspólnie z dziećmi z widowni wykonują je i dochodzą do wniosku, że „skarb ten dobrze zna ten, kto torbę wielką ma”.

Dzieci z widowni już wiedzą, że jest to kangur. Zwierzak owszem zna pewien pradawny skarb, który na mapie oznaczony jest słowem „książnica”. Kangur tłumaczy wszystkim, że jest to prastara biblioteka, która kryje w sobie skarby mądrości. Wspólnie z dziećmi przypominają zasady, których należy przestrzegać, korzystając z książnicy. Kira udaje się do ołdrzychowickiej biblioteki i teraz rozumie, że skarb ukryty na wyspie jest cenniejszy niż klejnoty.

- Podsumowując, chcieliśmy tym spektaklem zachęcić najmłodsze dzieci i ich rodziców do odwiedzania bibliotek oraz wypożyczania książek. Także uświadomić, że Internet nie może zastąpić nam wszystkich innych źródeł informacji. Powinniśmy z niego mądrze korzystać. Ukazać, że świat nie zamyka się tylko na „szklanym ekranie i w wirtualnym świecie”. Prawdziwe życie toczy się poza nimi. I co najważniejsze, pokazać, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełni kontakt „twarzą w twarz” z drugim człowiekiem, prawdziwa przyjaźń, wzajemna pomoc i szacunek – podkreśla Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki.