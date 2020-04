Próbny spis ludności. Konkurs z nagrodami dla mieszkańców gminy wiejskiej Kłodzko

Przepisy międzynarodowe zobowiązują wszystkie kraje do przeprowadzenia spisu powszechnego co najmniej raz na 10 lat. W Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się w 2021 roku. Zgodnie z ustawą spisową (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775) należy wcześniej przeprowadzić również dwa spisy próbne. Pierwszy z nich został już zrealizowany i pozwolił na sprawdzenie funkcjonowania aplikacji spisowej oraz przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Aktualnie przeprowadzamy drugą próbę. Odbywa się ona jednocześnie w 16 gminach w Polsce, po jednej w każdym województwie. W województwie dolnośląskim jest to gmina wiejska Kłodzko.

Konkurs z nagrodami

Spis próbny zgodnie z ustawą o NSP 2021 jest obowiązkowy. Przy okazji próby generalnej spisu, każdy mieszkaniec gminy wiejskiej Kłodzko może wziąć udział w konkursie i wygrać atrakcyjne nagrody.

Dla uczestników konkursu przygotowaliśmy między innymi:

• dysk przenośny 1 TB o wartości 350 zł,

• ładowarkę indukcyjną,

• głośnik bluetooth,

• powerbank,

• kurtkę softshell

Aby wziąć udział w konkursie należy polubić i udostępnić post na Facebooku: (link) oraz napisać w komentarzu W jaki sposób można wykorzystać wyniki spisów powszechnych?

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://spis.gov.pl.

Spośród osób, które spełnią wyżej podane warunki wybierzemy 5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

W konkursie, z oczywistych względów mogą wziąć udział jedynie mieszkańcy gminy wiejskiej Kłodzko.

Komentarze można zamieszczać do 30 kwietnia 2020, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie link

Próbny spis ludności a koronawirus

Mimo trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i odnotowywanym wzrostem zachorowań na COVID-19, Główny Urząd Statystyczny jest zobligowany do przeprowadzenia spisu próbnego w ustalonym ustawą terminie. Statystyka publiczna na bieżąco reaguje na sytuację w kraju i przyjmuje odpowiednie scenariusze działania – adekwatne do możliwości m.in. kadrowych, technicznych i jednocześnie zapewniające ciągłość pracy. Aby zagwarantować bezpieczeństwo respondentom oraz swoim pracownikom i nie narażać ich zdrowia, GUS zdecydował, że drugi spis próbny przeprowadzony będzie wyłącznie w oparciu o samospis internetowy i wywiad telefoniczny.

Aplikacja do samospisu internetowego jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl Logowanie do aplikacji jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego, mającego połączenie z Internetem. Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie spisać się samodzielnie, pomoże mu w tym rachmistrz telefoniczny.

Dodatkowe informacje na temat spisu można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na dedykowaną infolinię, pod nr telefonu 22 279 99 99, wewnętrzny 8 lub korzystając ze strony internetowej https://spis.gov.pl