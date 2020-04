Próbują oszukiwać metodą na policjanta

Przestępcy działający metodą „na policjanta” czy też pracownika jakiejś instytucji państwowej wciąż oszukują. Pomimo ryzyka związanego z koronawirusem, osoby te nadal podejmują działania, żeby wyłudzić od starszych ludzi pieniądze.

Seniorzy - nie dajcie się oszukać! Pamiętajcie, że policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś „tajnym” miejscu. Nawet w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem przestępcy oszukują osoby starsze. Niestety oszuści nadal działają również na terenie Dolnego Śląska i próbują, czasem niestety skutecznie, wyłudzić gotówkę od seniorów. Wymyślają co raz to nowsze metody. Podają się nie tylko za policjantów, pracowników instytucji państwowych czy członków rodziny, ale w ostatnim czasie podszywają się za pracowników firm prowadzących dezynfekcję. Żerują na nieświadomości ludzi. Wyciągają ich podstępem z domu i nakazują zostawić oszczędności w wyznaczonym miejscu. Często są to kontenery na śmieci, miejsca odosobnione, klatki schodowe albo jakieś punkty przy kościołach, co zapewne uwiarygadnia według seniora intencje dzwoniącego. Nie możemy tak dawać się oszukiwać. Musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, a dzięki temu nasze oszczędności nie będą zagrożone:

►policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji, ►policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu, ►policja nigdy nie karze wpłacać pieniędzy w ramach tzw. kaucji, ►nie wpuszczajmy obcych osób do domu, najlepiej nie otwierajmy w ogóle w takich przypadkach drzwi, ►rozmawiajmy z pracownikami banków, gdzie wypłacamy pieniądze, o np. podejrzanym telefonie jaki otrzymaliśmy, dzielmy się każdą informacją, która wzbudza nasze wątpliwości co do jej wiarygodności - pracownicy banku na pewno dobrze Was poinstruują, ►banki nigdy nie wysyłają swoich kurierów po pieniądze do nas, ►pamiętajmy, że jeśli chcemy sprawdzić wiarygodność dzwoniącego do nas człowieka podającego się np. za policjanta, najpierw się rozłączmy, a dopiero wybierzmy numer alarmowy 112 - tylko takie połączenie jest prawidłowe,

►jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość co do danych osoby dzwoniącej do nas czy podającej się za pracownika jakiejś instytucji, zweryfikujmy to. Zgłaszajmy takie sytuacje na policję, konsultujmy z rodziną, ►pamiętajmy, żeby nie dać się namówić na pozostawienie naszych pieniędzy w jakimś odosobnionym miejscu, nie wyrzucać ich przez okno, nie pozostawiać we wskazanym przez oszusta miejscu, ►nie udostępniajmy kodów, haseł czy danych do naszych kont bankowych nikomu czyjej tożsamości nie jesteśmy pewni i komu nie ufamy. Rozmawiajmy między sobą o takich rzeczach, czy to z rodziną czy ze znajomymi, ostrzegajmy się nawzajem. Przestrzeganie tych kilku zasad może uratować nasze, często długo odkładane, oszczędności życia. Policjanci apelują do seniorów o zachowanie rozsądku i rozwagi w kontaktach z osobami, co do których nie mamy stuprocentowej pewności, że mają wobec nas czyste intencje.

