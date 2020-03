Prowadził samochód pod wpływem. Chciał nim wjechać do parku?

Bagatelizował świecące się ostrzeżenia

W trakcie czynności prowadzonych na drodze krajowej nr 46 w okolicach Kłodzka, Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego skontrolowali należący do przewoźnika krajowego ciągnik siodłowy z naczepą, co do którego mieli podejrzenia o zły stan techniczny.