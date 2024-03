Przedszkola w Kłodzku. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Kłodzku?

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Placówki niepubliczne w Kłodzku funkcjonują na podstawie przepisów, które są określone w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do wybranej placówki już wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie.