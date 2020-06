Przegląd prasy 10.06.2020 Kłodzko, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kłodzka

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Kłodzko 10.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Rząd ogłosił decyzję w sprawie otwarcia granic. Dokąd i kiedy można pojechać? Przeczytajcie poniżej.

Policjanci z Kłodzka zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o zniszczenie kilkudziesięciu samochodów. 34-latek nie potrafił wytłumaczyć dlaczego urywał lusterka w zaparkowanych samochodach. Teraz podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna podczas zatrzymania znieważył policjantów, którzy doprowadzali go do policyjnego aresztu. Teraz mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawieni wolności.