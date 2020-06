Przegląd prasy 12.06.2020 Kłodzko, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kłodzka

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Policjanci zatrzymali 43-latka z naszego powiatu, który znęcał się nad konkubiną. Mężczyzna wyrywał jej włosy, bił, a nawet groził pozbawieniem życia. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Według aktualnych danych GUS-u, na 100 zawartych małżeństw aż 33 kończy się rozwodem. Co więcej, ich liczba regularnie wzrasta: w 2000 r. było to 42,8 tys., natomiast w 2019 r. orzeczono już 65 tys. rozwodów. Wynika z tego, że Polacy coraz częściej decydują się na to rozwiązanie, które definitywnie kończy związek. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, czym obarczony jest proces rozwodowy i jakie negatywne konsekwencje może nieść dla przyszłych rozwodników, jeżeli źle do niego podejdą.