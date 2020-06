Przegląd prasy 19.06.2020 Kłodzko, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kłodzka

Za nami 2. tura wyborów prezydenckich 2020 w Kłodzku. Sprawdź wyniki głosowania w Twojej miejscowości. Czy rozkład głosów w Kłodzku jest zbliżony do wyników ogólnopolskich? Na którego kandydata najchętniej głosowali Twoi sąsiedzi?Nasze zestawienie pozwoli ci również porównać frekwencję wyborczą w całym kraju i w Kłodzku podczas 2. tury wyborów prezydenckich 2020.

Do karambolu doszło na wysokości Wierzbic. Zderzyły się: ciężarówka, auto dostawcze i auto osobowe. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Jedna osoba została ranna. Tworzą się potężne korki.

10 czerwca w Spalonej dokonano odbioru kolejnej pętli Singletrack Glacensis należącej do najdłuższej sieci tras rowerowych prowadzących wąskimi leśnymi drogami w górskim terenie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kłodzku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to bardzo przydatne narzędzie. Osoba zainteresowana, która nie chce dzwonić na policję, może zgłosić zagrożenie szybko za pośrednictwem KMZB. Wystarczy skorzystać z Internetu w telefonie lub komputerze.

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

Zakończyły się prace przy odrestaurowaniu terenu wokół ruin zamku Homole. Znajdująca się tuż przy Głównym Szlaku Sudeckim budowla zyskała nowe oblicze za sprawą Nadleśnictwa Zdroje.

Smutna wiadomość z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, zmarła 68-letnia kobieta.