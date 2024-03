Przegląd prasy 21.03.2024 Kłodzko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kłodzka

Prasówka Kłodzko 21.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. W Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która podczas remontu i adaptacji obiektu wyłudziła w sumie 17 mln zł! Nikt niczego nie zauważył? Na trop afery wpadł dopiero Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę.