Przegląd prasy z Kłodzka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.03.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.03, w Kłodzku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak ubiera się Dorota Chotecka, żona Radosława Pazury. Jej oryginalne stylizacje przykuwają oko. Zainspiruj się jej modowymi wyborami”?

Prasówka Kłodzko 15.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak ubiera się Dorota Chotecka, żona Radosława Pazury. Jej oryginalne stylizacje przykuwają oko. Zainspiruj się jej modowymi wyborami Dorota Chotecka imponuje, nie tylko talentem aktorskim, ale także stylem ubierania. Artystka dobrze wie, co w modzie piszczy. Na ważnych wydarzeniach jej kreacje przykuwają oko, a co na siebie zakłada na co dzień? Żona Radosława Pazury stawia na połączenie elegancji i wygody. Zobacz, jak się ubiera Dorota Chotecka.

📢 Najlepiej zarabiający polscy TikTokerzy. 10 twórców, których dochody powalają na kolana. Ile da się zarobić na TikToku? TikTok to jeden z najnowszych, a jednocześnie najpopularniejszych obecnie mediów społecznościowych. Szczególnym uznaniem cieszy się on wśród młodych ludzi, choć jego target ewoluuje z miesiąca na miesiąc. Polscy twórcy przez lata budowali swoje bazy obserwujących oraz widzów, dzięki czemu dziś najwięksi z nich posiadają gigantyczne konta, a co za tym idzie - zarabiają duże pieniądze. Zobacz 10 najlepiej zarabiających TikTokerów w Polsce.

📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu kłodzkiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu kłodzkiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X!

Prasówka 15.03 Kłodzko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kłodzku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koszmar w przedszkolu: Dwulatka z Wrocławia poparzona chemicznie. Co się tam stało? W przedszkolu Kids&Co we Wrocławiu doszło do przerażającego zdarzenia. Dwuletnia Solomia, podopieczna tej placówki, doznała poważnych poparzeń chemicznych, które spowodowały potężne obrażenia drugiego stopnia. Jej stan był alarmujący i konieczne było wezwanie karetki pogotowia. Na skórze dziewczynki było mnóstwo bolesnych pęcherzy, skóra schodziła płatami. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i zadeklarowało współpracę ze służbami. Dziecko przeżywa traumę.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.