Przegląd prasy z tygodnia 19.05.2024. Co działo się w Kłodzku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Piękne, historyczne gmachy w Wałbrzychu, stanowiące wizytówkę swojej dzielnicy, są rewitalizowane i zyskują nowe życie. Część z nich trafia na rynek i stanowi łakomy kąsek dla inwestorów. Właśnie na nabywcę czeka dawny Ratusz Starego Zdroju. To reprezentacyjny budynek w centrum dawnego uzdrowiska z dużą działką oraz przeszłością. Jest szansa na kolejny rozdział jego historii.

Mamy na Dolnym Śląsku miejsca, w których dominują spłaszczone, kamienne pagórki - i nie są to Góry Stołowe. Towarzyszą im "dziewicze" tereny pokryte czarnym pyłem z "kraterami" wypełnionymi wodą - i nie jest to powierzchnia Księżyca. Pokopalniane hałdy i osadniki wyglądają niesamowicie. Odwiedziliśmy największy zbiornik, jaki powstał na terenie wałbrzyskiego osadnika. Jest położony nad osławioną Palestyną w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia!

Jedziesz sobie drogą krajową nr 35 przez Wałbrzych, dojeżdżasz do zwężenia... a tam! Na samym środku drogi... Zobaczcie sami, bo naszym Czytelnikom trudno było w to uwierzyć.

Choć dopiero została otwarta i jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia, to już przyciąga zaciekawionych gości, głównie z pobliskiego Wałbrzycha. Kiedy pytamy ich, czy smakowało, odpowiadają szerokim uśmiechem i z uznaniem kiwają głową. Restauracja 381 w Jedlinie - Zdroju ma szansę zostać perełką na gastronomicznej mapie powiatu wałbrzyskiego. Leży tuż koło budowanego właśnie Parku Wodnego, jakiego nie ma w całym regionie, jest tu ładnie i smacznie. Za pomysłem stoi pani Iwona, urzędniczka z Wałbrzycha z 28-letnim stażem, która rzuciła wszystko i realizuje marzenia.

Zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, podkomisarz Adam J., został znaleziony martwy przy drodze gruntowej. Okoliczności jego śmierci budzą wiele pytań, a prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok.

Święta Zofia wykazała się bohaterstwem i oddała życie za Boga. Uważa się, że dziewczynki i kobiety o tym imieniu cechują się szeregiem cnót i zalet. Imię Zofia wzięli pod lupę naukowcy, którzy doszli do zaskakujących wniosków. Zofia to jedno z popularniejszych imion zarówno w Polsce, jak i za granicą. Co dokładnie ono oznacza?