Przegląd prasy z tygodnia 23.06.2024. Co działo się w Kłodzku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Strażacy zostali wezwani do tragicznego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 381 w Bartnicy, na styku powiatów kłodzkiego i wałbrzyskiego. Po godz. 8 terenowy samochód uderzył tu w drzewo i stanął w płomieniach. Kierowca zginął na miejscu.

Otwarcie wieży widokowej w Wałbrzychu. Tłumów dzisiaj rano (21 czerwca) nie było, może dlatego że zbiegło się ono z zakończeniem roku szkolnego, a może przez skwar na zewnątrz. Punktualnie o 10.30 pod wieżą pojawiło się kilkadziesiąt osób, które jako pierwsze chciały zobaczyć nową atrakcję miasta. Inwestor, czyli Urząd Miasta w Wałbrzychu porównuje wałbrzyską wieżę do wieży Eifla, choć urzędnicy sami przyznają, że może trochę na wyrost. Zobaczcie, jak wygląda od środka i widoki ze szczytu.

Kto zobaczy ukryty w lesie, niesamowity kamienny portal, ten nie dowierza własnym oczom. Znają go jedynie pasjonaci historii, grzybiarze i wielbiciele gór wspinający się na szczyt Barbarki. Mało kto wie, że to relikt rówieśniczki słynnej Lisiej Sztolni, której korytarz wydążono przelotowo pod górą. Niegdyś było to nie tylko miejsce pracy, ale i jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych! Zapraszamy na spacer tropem tajemniczego portalu, uważanego za najpiękniejszy w całym regionie.

Gorce, czyli dzielnica Boguszowa-Gorc w powiecie wałbrzyskim w tym sezonie wygrywają miano najbardziej lubianego przez żmije miejsca na Dolnym Śląsku. Po odwiedzinach w markecie gadom zachciało się pełzania w terenie zamieszkanym.