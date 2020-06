Przegląd tygodnia w Kłodzku, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Uwaga, korekta rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich. Od niedzieli, 14 czerwca, obowiązywać zacznie korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zmiany spowodowane są wprowadzanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe zamknięciami torowymi. W związku z tym aktualizacja obejmie także połączenia Kolei Dolnośląskich.

Rząd ogłosił decyzję w sprawie otwarcia granic. Dokąd i kiedy można pojechać? Przeczytajcie poniżej.

Policjanci z Kłodzka zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o zniszczenie kilkudziesięciu samochodów. 34-latek nie potrafił wytłumaczyć dlaczego urywał lusterka w zaparkowanych samochodach. Teraz podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna podczas zatrzymania znieważył policjantów, którzy doprowadzali go do policyjnego aresztu. Teraz mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawieni wolności.