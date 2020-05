Przejście graniczne w Boboszowie zostanie otwarte

-Granica z sąsiadującymi z naszym regionem Czechami otwarta będzie codziennie w godzinach 4.00-8.00; 12.00-16.00; 20.00-24.00. Wielkie podziękowania dla Ministra Mariusza Kamińskiego oraz Straży Granicznej, za uwzględnienie potrzeb zgłaszanych przez naszych transgranicznych pracowników i samorządowców - poinformował Michał Dworczyk.

Jest to odpowiedź na apele pracowników transgranicznych z okolic Bystrzycy Kłodzkiej i Międzylesia. Do poniedziałku jedynym czynnym przejściem granicznym jest Kudowa-Słone, przez co mieszkańcy tamtych okolic muszą przekraczać granicę więcej niż 50 kilometrów od miejsca zamieszkania. W tym przypadku ich droga do pracy wynosi nawet 150 kilometrów.