Remont biblioteki w Wojborzu dobiega końca. Co się zmieni?

Największą zmianą będą oczywiście nowe i większe przestrzenie oraz nowoczesne aranżacje. Dzięki przychylności władz gminy oraz pana Wójta Zbigniewa Tura lokal biblioteki zwiększył swoją powierzchnię z 86,00 m2 na 187,00 m2. Nowością jest też to, że lokal został podzielony na trzy strefy: relaksu i ciszy z odpowiednim wyposażeniem, rodzinną pełną atrakcji dla dzieci, oraz wypożyczalnię z możliwością przekształcenia się w salę kinową, konferencyjną, czy też pracownię artystyczną. Ogrzewanie podłogowe (pompy ciepła). Wypożyczenia w systemie elektronicznym MAK+. Nowa oferta dla różnych grup użytkowników. Kto przyjdzie do biblioteki, na pewno zatrzyma się tu na dłużej…

Oficjalne otwarcie nowych przestrzeni i stref planowane jest w okresie jesiennym 2020 roku. Realizacja inwestycji zgodnie z umową potrwa do końca sierpnia. Do końca września nastąpią odbiory i rozliczenie dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Między czasie, zakup nowego wyposażenia, aranżacja wnętrz oraz przeprowadzka księgozbioru z pomieszczeń miejscowej Szkoły Podstawowej. Dyrekcja Szkoły gościnnie udostępniła nam lokal auli szkolnej na prowadzenie działalności. Tym sposobem, czytelnicy mogą na bieżąco korzystać z zasobów biblioteki. Oczywiście poza okresem wyłączenia w okresie pandemii.

Do tej pory, czytelnicy musieli przechodzić z czytelni do wypożyczalni, by móc przyjrzeć się książkom o różnej tematyce. Przy tym, trzeba było odpowiednio lawirować między regałami, aby dokonać właściwych wyborów. W nowej przestrzeni nie będzie tak samo. Każdy wejdzie bezpośrednio do przestrzennej wypożyczalni i poczuje „nowego ducha” w budynku, który jest objęty ochroną konserwatorską.

Jednymi z ważniejszych powodów przebudowy biblioteki był brak odpowiedniego węzła sanitarno-higienicznego, brak pomieszczenia socjalno-magazynowego oraz brak komunikacji dla osób niepełnosprawnych . Dzięki realizacji projektu „Remont i przebudowa Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu” te problemy zostały zażegnane na długi czas. Mamy wydzielone toalety dla użytkowników i dla osób z niepełnosprawnościami. Bibliotekarz zyskał miejsce do opracowywania zbiorów, przygotowywania poczęstunku oraz strefę magazynową. Do budynku zaprojektowano wjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z odpowiednimi strefami komunikacyjnymi wewnątrz biblioteki. Pojawią się tzw. spoczniki. Dziś nie będę wszystkiego zdradzać, bo nie będzie efektu łał… Krótko mówiąc za „kulisami” zmieniło się wszystko.

Publicznie dostępne pomieszczenia to nie wszystko – co zmieni się za tzw. „kulisami”?

Rzecz w tym, że od pewnego czasu zmienia się model korzystania z bibliotek w całej Polsce. Musimy podążać z „duchem czasu” i otwierać się na potrzeby lokalnego środowiska. Takich bibliotek potrzeba więcej. W naszej gminie 60% bibliotek jest już po większych lub mniejszych metamorfozach. Prócz wojborzańskiej, obecnie buduje się nowy obiekt w Żelaźnie. Świadczy to o przychylności władz, a także o tym, że zmiany są zawsze potrzebne. Nasza sieć biblioteczna nigdy nie będzie dla siebie konkurencyjna, bo poza swoimi stałymi czytelnikami i użytkownikami będziemy wciągać wszystkich dotąd opornych na tzw. „dobre zmiany”. Wracając do pytania. Tak, uważam, że wkrótce biblioteka zamieni się w modne miejscem różnorodnych spotkań i będzie wzbudzała apetyt na jeszcze więcej…

Celem konkursu było zaprojektowanie nowoczesnego muralu wewnętrznego do strefy ciszy i relaksu. Do konkursu wpłynęło kilka prac. Wszystkie, prócz tej jednej nie spełniły naszych oczekiwań. Projekt przygotował i wykonał Dominik Rutkowski z Będzina. Grafika idealnie wpasowana kolorystycznie. Pomysł kota w wersji trójwymiarowej może nie wycisza, ale daje duże pole dla wyobraźni. Przyznam szczerze, że za pierwszym razem, kiedy spojrzałam na projekt, widziałam mozaikę w różnych wymiarach. Dopiero na drugi dzień „coś” zaskoczyło i wyraźnie ujrzałam piękno i fenomen tego pomysłu. Kot – stworzenie magiczne, symbol równowagi, nauczyciel niezależności. Pomimo wielu lat spędzonych z człowiekiem, zwierzę to pozostaje przez całe swoje życie indywidualistą. Nigdy bezwzględnie nie podporządkuje się woli i zachciankom człowieka. Do pewnego stopnia pozostaje istotą niezależną. Jednak, mimo swojego charakteru, kot jak każde stworzenie wymaga bliskości i troski. Zjawiając się w naszej bibliotece sugeruje, abyśmy stali się niezależni i obudzili w sobie ciekawską naturę do książek.