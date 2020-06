Robert Biedroń w Kłodzku. Mówił o problemach służb mundurowych [ZDJĘCIA]

-Wiemy o dziesiątkach tysięcy żołnierzy i ich rodzin, którym odebrano emerytury w ramach ustawy dezubekizacyjnej. Ustawy, która odbierała prawa nabyte i odzierała z godności. Najczęściej to nieszczęście spotykało tych, którzy nie mieli nic wspólnego z poprzednim reżimem. Jeśli zostanę Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, przywrócę prawa nabyte dla wszystkich służb mundurowych - mówił Robert Biedroń.

Na mocy ustawy dezubekizacyjnej, którą wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku, prawie 39 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL ma obniżone emerytury i renty do poziomu emerytury minimalnej (900 zł netto). Wielu z nich w poprzednim ustroju służyło przez krótki czas, by później przez kilkanaście lat pracować już w III RP. Wśród objętych ustawą jest także wielu mieszkańców naszego regionu, którzy służyli m.in. w Wojsku Ochrony Pogranicza, a po przekształceniu w Straż Graniczną, to właśnie tam znaleźli miejsce pracy.