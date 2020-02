Roland Winnicki to sportowiec wielu talentów

To właśnie wtedy urodziła się w nim pasja do biegania na nogach. Na swoim koncie ma kilka maratonów i mnóstwo półmaratonów. Jak wspomina z uśmiechem bohater tego tekstu, startów było tak dużo, że nie sposób ich wszystkich zapamiętać. Później przyszedł czas na narciarstwo biegowe.

W tej austriackiej miejscowości, w której w minionym roku odbyły się mistrzostwa globu w narciarstwie klasycznym, duszniczanin wziął udział w dwóch biegach, na 15 kilometrów (pobił tam swój rekord życiowy, zajmując 22. miejsce) i 30 kilometrów (16.miejsce). To nie wyniki, choć są zdumiewające, a udział i droga do celu, jakim był start w Austrii, są najważniejsze.

Rok na przygotowania

-O zawodach dowiedziałem się od Agnieszki Uznańskiej, miejscowej instruktorki narciarstwa biegowego. Na początku był plan, że będziemy startować tam razem, jednak koleżance z powodów osobistych nie udało się wyjechać. Przy okazji chciałbym jej bardzo podziękować za pomoc medialną, sprzętową i motywację. Nawet, kiedy byłem w Seefeld, wzmacniała mnie mentalnie -mówi bohater tego tekstu.

Przygotowania do najważniejszego startu w jego życiu trwały rok. Nie były to tylko treningi sportowe, a dodatkowe prace wykonywane w czasie wolnym po to, żeby uzbierać potrzebną na wyjazd kwotę. Przez ten czas Roland pracował także zawodowo. Treningi zajmowały około dwie godziny dziennie. -Brałem trochę zajęć dodatkowych, żeby uzbierać pieniądze na wyjazd. To też była forma treningu. Chciałbym podziękować Restauracji Presto za wsparcie finansowe, Łukaszowi Witkowi za to, że pomógł mi sprzętowo, a przede wszystkim dziękuję rodzinie. Bardzo pomogła mi żona, córka, a także syn, który pojechał ze mną na zawody i był moim trenerem i sekundantem, a także wspierał językowo – mówi Roland Winnicki.