Rozpoczął się remont mostu w Żelaźnie

Podczas remontu na obiekcie mostowym zostanie wykonane:

wzmocnienie konstrukcji nośnej dźwigarów kratowych,

wymiana konstrukcji pomostu,

wykonanie kładki dla pieszych na zewnątrz konstrukcji,

zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych mostu,

remont przyczółków kamiennych oraz filarów pośrednich,

wykonanie nowej nawierzchni na moście oraz dojazdach do mostu

Wartość robót, to koszt blisko 2 miliony złotych, z czego: 1 081 661,00 zł to środki własne powiatu kłodzkiego, 904 601,00 zł to dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Jak informuje Piotr Marchewka, członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego na czas remontu most został zamknięty i zostały wyznaczone objazdy. Zakończenie prac remontowych prowadzonych przez firmę Detal planowane jest na grudzień br.