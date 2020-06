Rusza połączenie z Wrocławia pod Szczeliniec Wielki

Od czwartku 11 czerwca mieszkańcy Dolnego Śląska oraz turyści będą mogli skorzystać z trzech nowych połączeń autobusowych, które zabiorą podróżnych do najpiękniejszych miejsc ziemi kłodzkiej. – Zdecydowaliśmy się na uruchomienie nowych połączeń na czas wakacji, by zachęcić podróżnych do odkrywania niesamowitych miejsc znajdujących się w naszym województwie. Na początek zapraszamy do Ziemi Kłodzkiej. To niezwykle malownicza kraina z bogatą i ciekawą historią, którą warto poznać bliżej – mówi Mariusz Kruk, prezes POLBUS-PKS.

Dodatkowo w cenie biletu podróżni otrzymają pakiet zniżek w wysokości 5-10 proc. do wybranych atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie ziemi kłodzkiej.

-Uruchomienie połączeń pomiędzy Wrocławiem a miejscowościami turystycznymi na południu województwa to bardzo dobra wiadomość dla turystów. Dopasowane godziny przejazdów pozwalają z łatwością planować jednodniowe i dłuższe pobyty turystyczne. Dzięki temu połączeniu z łatwością dojedziemy m.in. do Kopalni Złota w Złotym Stoku, Twierdzy w Srebrnej Górze, czy Kłodzku, a także do kłodzkich uzdrowisk, czy w Góry Stołowe – powiedział Jakub Feiga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.