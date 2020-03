Sanepid apeluje o pozostanie w domach

Z podobną prośbą zwracają się urzędnicy w całym kraju. Chcą oni uniknąć sytuacji, do jakiej ich zdaniem dochodziło we Włoszech, gdzie młodzież, zamiast uczęszczać na zajęcia lekcyjne, które zostały odwołane, spotykała się w miejscach publicznych, co tylko spotęgowało rozprzestrzenianie się koronawirusa.

WAŻNE! CHORZY BĘDĄ TRAFIAĆ DO SZPITALA W WAŁBRZYCHU

Wałbrzyski szpital i pogotowie zostały wyznaczone przez wojewodę do zabezpieczenia pacjentów z podejrzeniem koronawirusa z terenów byłego województwa wałbrzyskiego, czyli także z powiatu kłodzkiego.

