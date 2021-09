Ścieżki rowerowe do 16 km od Kłodzka. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Kłodzka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 16 km od Kłodzka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Kłodzka warto wybrać w weekend 25 - 26 września.

Ścieżki rowerowe z Kłodzka We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 16 km od Kłodzka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania - Brzeźnica- Budzów - Laskówka - Potworów - Różana Stopień trudności: 2

Dystans: 60,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 594 m

Suma zjazdów: 588 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Kłodzka Kolejna trasa w poszukiwaniu krzyży pojednania . Tym razem powiat ząbkowicki . Auto pozostawiam koło kościoła w Laskówce . Teraz trzeba znaleźć znajdujący się w pobliżu krzyż . Z pomocą przychodzi mieszkanka tej wsi i faktycznie koło przystanku autobusowego w bukowym zagajniku odnajduję ukryty krzyż . Teraz już Brzeźnica . Tu dwa krzyże koło kościoła . Jeden przy głównej bramie dobrze widoczny i oznaczony , drugi już ukryty przy drugiej bramie wmurowany w mur kościelny za metalową siatką . Teraz jadę już do małej miejscowości Różana . W szczycie kościoła widoczne dwa krzyże ale podobno nie pokutne i ten właściwy wmurowany w kościelny mur . W drodze powrotnej zajeżdżam do Budzowa . Tu urodzaj krzyży . Cztery wmurowane w kościelne ogrodzenie . No i jeszcze Potworów . Ten zabezpieczony metalowym płotkiem , ale znaleźć go nie łatwo

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Lewin Kłodzki , Kozia Hala i krzyż drwala Georga Aulicha Stopień trudności: 3

Dystans: 64,89 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 436 m

Suma podjazdów: 1 805 m

Suma zjazdów: 1 807 m Trasę dla rowerzystów z Kłodzka poleca Januszek_44 Samochód zostawiam na parkingu przy stacji PKP w Polanicy Zdrój . Ruszam w poszukiwaniu tzw krzyża drwala , nie jest to krzyż pokutny Wykuty napis na krzyżu upamiętnia tragiczną śmierć drwala Georga Aulicha, który został przywalony przez drzewo 26 lipca 1707 roku. Poszukiwania tego krzyża trwają ponad godzinę , kluczę po lesie ciągnąc za sobą rower . Kiedy już tracę nadzieję napotykam oparty o drzewo krzyż , znowu się udało . Pogoda się pogarsza , ruszam więc w stronę Lewina Kłodzkiego . W Złotnie zatrzymuje mnie ulewa . Korzystam z wiaty przystanku PKS . Wiata pamięta chyba jeszcze czasy wczesnego Gierka , ale daje schronienie . Po jakiś czasie dołącza do mnie mieszkanka Złotna , której także z rowerem schroniła się pod wiatą . Rozmawiamy chwilę . Ja kończę posiłek i ruszam w deszczową otchłań . Koło Lewina deszcz trochę ustaje i dość szybko odnajduję kolejny krzyż na posesji budynku , oparty o taras budynku . Teraz czeka mnie trudny podjazd na Kozią Halę nad Dusznikami . Przejeżdżam przez Kocioł i wjeżdżam na teren Czech . Oleśnice v Orlickich Horach robią na mnie wrażenie . Fajnie zachowane domy i wspaniały podjazd . Przed Halą spotykam polskiego motocyklistę , któremu pomagam "przepchać" motocykl przez turystyczne przejście graniczne. W deszczu na granicy państwa odnajduję ostatni już na terenie powiatu kłodzkiego krzyż . Teraz już jazda do parkingu . Ostatnie kilka kilometrów to jazda , chociaż trudno to tak nazwać , przez Piekielną Dolinę . Faktycznie jest piekielna . Ubłocony , mokry i zmęczony docieram do auta

🚲 Trasa rowerowa: Kamienny Krzyż "Marty " w Batorowie Stopień trudności: 2

Dystans: 62,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 391 m

Suma podjazdów: 863 m

Suma zjazdów: 839 m Trasę dla rowerzystów z Kłodzka poleca Januszek_44 Będąc w Górach Stołowych myślimy Szczeliniec Wielki , Błędne Skały , Skalne Grzyby , ale Krzyż Marty ? o tym miejscu mało kto pewnie słyszał a jeszcze mniej osób tam było . a miejsce to owiane jest tajemnicą .

A ja ruszam do tego miejsca z Bystrzycy Kłodzkiej . Dzień trochę krótki więc ta opcja wydaje się lepsza . Droga do Polanicy Zdroju jest nudna , asfaltowa , przemierzyłem ją wiele razy . Za Polanicą zaczynają się szutrowe ścieżki po których jedzie się bardzo przyjemnie . W Górach Stołowych jeszcze wielu turystów przemierzających utarte szlaki . W końcu za Batorówkiem docieram do miejsca gdzie pozostawiam szlak rowerowy i błotnistą ścieżką podążam na skraj Małego Torfowiska Batorowskiego . Na skraju tego torfowiska znajduje się wiele głazów . Wśród nich trzeba znaleźć ten właściwy . Po kilkunastu minutach tracę wiarę ,że to jest możliwe . telefon do Feniksa , kilka porad i kawałek dalej odnajduję poszukiwany krzyż .Z wykutego w skale krzyża, pokrytym niemieckimi napisami, wynika, że w 1628 roku zamordowano w tym miejscu piętnastoletnią "cnotliwą pannę Martę Gorgi, ślubną córkę kamieniarza ze wsi Ratno Dolne". Krzyż postawiła szesnaście lat później rodzina ofiary. Z miejscem tym wiążą się także legendy ..ale o tym już w internecie można sobie poczytać . Ja ruszam w drogę powrotną .

