Sebastian Żabski z Polanicy-Zdroju potrzebuje pomocy. Żeby dojść do pełni zdrowia potrzebuje ponad 100 tysięcy złotych

Sebastian śpi do dziś, jest wybudzany co jakiś czas jedynie na chwilę, aby sprawdzać, czy jest w stanie funkcjonować bez respiratora. Niestety podczas operacji prawdopodobnie doszło do uszkodzenia jąder nerwów czaszkowych zlokalizowanych w rdzeniu przedłużonym, co spowodowało wystąpienie u niego porażenia opuszkowego, polegającego na zaburzeniu mowy, oddychania i połykania. Musiał przejść zabieg tracheotomii (otwarcie tchawicy i wprowadzenie rurki, umożliwiającej wentylację płuc), przez problemy z przełykaniem karmiony jest pozajelitowo, otarł się również o zatrzymanie akcji serca.

Pomimo ciężkiego stanu lekarze dają Sebastianowi nadzieje na powrót do zdrowia - konieczna jednak będzie długotrwała rehabilitacja w specjalistycznych klinikach (REHABILITACJA RUCHOWA, NEUROLOGOPEDYCZNA, PSYCHOLOGOCZNA), których koszt zdecydowanie przekracza możliwości jego rodziny.

[

](https://www.siepomaga.pl/sebastian-zabski "Siepomaga - pomoc dzieciom")