Sensacja w Kłodzku. Zetkama Doral Nysa Kłodzko ogrywa faworyta do awansu!

Mecz od początku ułożył się po myśli naszego zespołu, który wyszedł na prowadzenie 2:0 i nie oddał go już do końca spotkania. W pewnym fragmencie pierwszej kwarty miejscowi prowadzili nawet 19 punktami (23:4). Później nieco odbudowali się przyjezdni, jednak trzeba przyznać, że tego dnia nie byli w stanie zagrozić koszykarzom beniaminka.

Nysa dominowała w każdym aspekcie koszykarskiego rzemiosła. Gracze trenera Chudeusza wygrali walkę na tablicach (39:36), a także bardzo dobrze bronili, co przełożyło się na łatwe punkty po kontrach. W ten sposób do dorobku zespołu nasi gracze dołożyli aż 25 "oczek" przy zaledwie ośmiu gości.

Motorem napędowym był Rafał Wojciechowski, który wchodząc z ławki, zdobył 19 punktów, trafiając wszystkie oddane rzuty z gry. Charakterystyczny niski skrzydłowy pokazał to, za co ceni go wielu kibiców-walkę o każdą piłkę. Co ciekawe, najlepszym zbierającym Nysy w tym spotkaniu był...Karol Kutta, czyli mierzący 172 cm rozgrywający. Karol po raz kolejny pokazał, że od czasu przyjścia do Kłodzka znacząco rozwinął swoje umiejętności. Do siedmiu zbiórek dołożył jeszcze dziewięć punktów i cztery asysty. Zresztą tego dnia to właśnie on zdecydowanie najwięcej czasu spędził na parkiecie wśród zawodników gospodarzy (33 minuty).