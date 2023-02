Sięganie po środki na zaparcia to większe ryzyko demencji. Przeczytaj, jeśli je stosujesz i zobacz, czym zastąpić leki przeczyszczające

Co zamiast leków na zaparcia?

Zaparcia to problem nawet co 5. osoby w Polsce

Zaparcie jest sytuacją, gdy wypróżnienie ma miejsce rzadziej niż 2-3 razy w tygodniu. Jak się okazuje, problem z tą podstawową czynnością ma nawet 20 procent dorosłych osób. W grupie po 60. roku życia dotyka on już 30-40 proc. osób, a sprzyja mu zwłaszcza brak ruchu i unieruchomienie. Częściej cierpią kobiety.

Zaparcia są szkodliwe, m.in. powodują wchłanianie toksyn do organizmu, sprzyjają stanom zapalnym błony śluzowej jelita, jej uszkodzeniom i rozwojowi raka. Powodują też uciążliwe objawy, np. wzdęcia, gazy, bóle brzucha.

Popularnym rozwiązaniem w przypadku zatwardzenia jest sięganie po środki na przeczyszczenie, z których większość dostępna jest bez recepty. Z tego powodu są często nadużywane, co prowadzi zwykle do nasilenia problemów, a nawet powikłań. Wiele z nich osłabia naturalną zdolność jelit do oczyszczania się, powoduje podrażnienia i stany zapalne, zaburzają gospodarkę wodno-elektrolitową.