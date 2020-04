Spis próbny w Gminie Wiejskiej Kłodzko

Przepisy międzynarodowe zobowiązują wszystkie kraje do przeprowadzenia spisu powszechnego co najmniej raz na 10 lat. W Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się w 2021 roku. Zgodnie z ustawą spisową (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775) należy wcześniej przeprowadzić również dwa spisy próbne. Pierwszy z nich został już zrealizowany w październiku 2019 r. w dwóch gminach w Polsce i pozwolił na sprawdzenie funkcjonowania aplikacji spisowej oraz przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Natomiast drugi spis próbny to próba generalna przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Pozwoli m.in. na sprawdzenie funkcjonalności elektronicznego formularza spisowego, a także na dopracowanie wszystkich elementów organizacyjnych i technicznych przed NSP 2021, który odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca przyszłego roku. Doświadczenia zdobyte w spisie próbnym będą również pomocne w przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego, który zgodnie z ustawą odbędzie się w tym roku, od 1 września do 30 listopada.