Sporo grzybów w lasach na terenie ziemi kłodzkiej. Zobacz, gdzie je znajdziesz!

Amatorzy grzybobrania mogą w ten weekend śmiało ruszyć do lasów ziemi kłodzkiej. Grzyby pojawiły się w Masywie Śnieżnika, Górach Bialskich, Górach Bystrzyckich, Górach Sowich i Górach Bardzkich.

Na terenie Ziemi Kłodzkiej obrodziły grzyby Zbigniew Łopusiewicz

Walory smakowe grzybów znane są od wieków. Polscy mistrzowie kuchni potrafią je przyrządzić na setki sposobów ale to nasze tradycyjne marynaty, sosiki i inne grzybowe przysmaki łechcą nasze podniebienia i motywują nas do wyruszenia w tereny znane i nieznane na poszukiwania owoców leśnego runa.

Warto pamiętać jednak, że oprócz tych jadalnych odmian istnieją trujące, których skutki spożycia mogą doprowadzić do sporych problemów gastrycznych a nawet do śmierci. Czy ktoś słyszał, żeby zwierzęta w lesie zatruły się grzybami? Ja osobiście nie znam takiego przypadku. Zwierzęta mają genialny instynkt. My, ludzie, musimy jednak posiłkować się wiedzą i doświadczeniem. Zbierajmy zatem te okazy, których jesteśmy pewni na 100% a niepewne sprawdzajmy u fachowców w tej dziedzinie.

Napiszcie w komentarzu w którym rejonie udało Wam się znaleźć najlepsze okazy.