Spotkanie burmistrzów na granicy polsko-czeskiej

-W piątek w późnych godzinach popołudniowych zostały usunięte blokady, które uniemożliwiały przejazd przez małe przejścia graniczne, jak np. Kudowa-Czermna czy Kudowa-Brzozowie. Na przejściu Kudowa-Słone o północy pracownicy straży granicznej zeszli z granic. Jeśli chodzi o stronę polską, to możemy uważać, że otworzyliśmy granice i zapraszamy sąsiadów do nas, do Polski i do Kudowy - mówiła burmistrz Aneta Potoczna.

Trzeba pamiętać, że pomimo otwarcia granic Polski, wciąż swobodnie nie można przekraczać granicy czeskiej. Ta otwarta zostanie dopiero w poniedziałek (15 czerwca).

-Nasza granica nie jest jeszcze tak otwarta, jak polska. Granica Republiki Czeskiej będzie otwarta już na pewno w poniedziałek rano. Jest to spowodowane tym, że czeski rząd musiał zrobić dużo więcej, a informacja także przyszła późno. Wszystko będzie już otwarte w poniedziałek. Wytrzymaliśmy dwa i pół miesiąca trudnej sytuacji, więc i tak krótki czas też wytrzymamy - mówił Jan Birke, burmistrz Nachoda.