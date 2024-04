Sprawdź wyniki wyborów do rady powiatu kłodzkiego w 2024 roku. Jak głosowano w Twoim powiecie?

KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD:

Mamy oficjalne wyniki wyborów do rady powiatu kłodzkiego w okręgach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, które zostały opublikowane przez PKW. Jak prezentuje sie końcowy rezultat głosowania? Zobacz szczegółowe dane, zamieszczone poniżej.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

W jaki sposób wybierani są radni powiatu?

Podczas wyborów do rady powiatu w każdym okręgu wyborczym wybierani są radni w liczbie od 3 do 10. Okręg wyborczy to jedna gmina.

W powiatach ustalane są okręgi wielomandatowe. Głosy przeliczane są specjalną metodą, która polega na tym, że zbiera się wyniki poszczególnych komitetów, a następnie dzieli przez kolejne liczby naturalne. Komitet, który uzyskuje najwyższy wynik otrzymuje pierwszy mandat, drugi najwyższy wynik - drugi mandat itd.

W podziale głosów biorą udział tylko te komitety, które zdobyły powyżej 5 proc. głosów.